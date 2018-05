Impresso do site do Jornal Destak, em www.destakjornal.com.br

Polícia mineira já considera Eduardo Azeredo como foragido

Ex-governador do estado foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no mensalão tucano; prisão foi determinada após último recurso na segunda instância ser rejeitado no TJMG