Polícia investiga denúncia de estupro no Ministério dos Direitos Humanos

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Distrito Federal investiga um suposto caso de estupro a uma funcionária terceirizada do Ministério dos Direitos Humanos (MDH). A denúncia foi encaminhada pelo 180, número do Disque Denúncia, na tarde desta quarta-feira.

O crime teria acontecido no edifício Parque Cidade Corporate, na Asa Sul, onde funciona a secretaria em que a vítima trabalha. Agentes da Deam foram ao local para colher informações, e todos os envolvidos na denúncia foram encaminhados para a unidade especializada em atendimento à violência contra a mulher para depor.

Não foram informadas a data do ataque e se o autor seria, também, funcionário do ministério. Em nota, a Divisão de Comunicação da Polícia Civil do DF disse que não dará mais detalhes "por tratar-se de ocorrência sigilosa".