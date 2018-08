Polícia investiga ataques a órgãos públicos na Grande Florianópolis

Uma nova onda de violência está assustando os moradores da Grande Florianópolis (SC). Desde sábado, ataques organizados de criminosos a prédios públicos têm sido registrados. O mais recente foi nesta segunda-feira (6).

Por volta de 1h30min, bandidos dispararam contra uma das guaritas do Centro Administrativo do Estado, no bairro Saco Grande. De acordo com a assessoria do governo estadual, não havia ninguém no local no momento do ataque. Na onde de crimes de 2014, o local já tinha sido alvejado.

Em duas ocorrências registradas na noite de domingo (5), houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Uma patrulha acionada par verificar a denúncia de que um grupo de homens havia ateado fogo em um veículo, no Bairro do Estreito, foi recebida a tiros. Os policiais revidaram. No confronto, dois adolescentes acusados de participar da ação foram baleados. Um deles morreu no local. O outro, de 16 anos, está hospitalizado.