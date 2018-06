Polícia Federal prende suspeito de pedofilia em Foz do Iguaçu

Um homem foi preso preventivamente, na manhã desta terça-feira (19), em Foz do Iguaçu, no Paraná, acusado do crime de pedofilia. Em sua casa, também foram encontradas imagens de pornografia infantil.

O suspeito era alvo de investigação da Polícia Federal desde 14 de junho, a partir de denúncias. Os agentes apuraram que o indivíduo abusou sexualmente de uma criança de poucos meses de vida, registrou os abusos em vídeo e compartilhou os arquivos na internet, com terceiros. Com base em detalhes dos vídeos, foi possível identificar o autor e o local onde os abusos foram cometidos.

O pedido de prisão preventiva foi expedido pela 5a Vara Federal de Foz do Iguaçu, como garantia da ordem pública, a fim de impedir que outras crianças fossem abusadas. A Justiça também determinou mandado de busca na residência do suspeito.