Polícia Federal investiga prática de crimes nas manifestações de caminhoneiros

Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que há suspeitas de que houve locaute

A Polícia Federal confirmou, na tarde desta sexta-feira (25) que está investigando a associação de "prática de crimes" nas paralisações de caminhoneiros que bloqueiam as estradas do país pelo quinto dia consecutivo.



"Em relação ao movimento de paralisação dos caminhoneiros, a Polícia Federal informa que já está investigando a associação para prática de crimes contra a organização do trabalho, a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos", afirmou a entidade.



Desde ontem, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que há suspeitas de que houve locaute, que é quando há uma 'aliança' entre caminhoneiros autônomos e empresas de transporte para forçar o governo a reduzir o preço do diesel. A prática é considerada crime.



No começo da tarde desta sexta-feira, o presidente da República, Michel Temer, autorizou o uso de forças federais de segurança para acabar com o bloqueio das estradas do país. As forças federais, como a Força Nacional, são ligadas ao ministério da Segurança Pública. As forças federais atuam quando são chamadas pelo governo federal em situação de emergência, como ocorreu na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.



"Eu quero anunciar de imediato o plano de segurança para segurar o fim dos graves efeitos do desabastecimento causado no país. Comunico que acionei as forças nacionais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos governadores que façam o mesmo. Não vamos permitir que a população fique sem produtos", disse