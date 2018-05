Polícia Federal deflagra 51ª fase da Lava Jato

Em nova investigação, agentes cumpriram mandados de prisão em caso de propina de R$ 200 milhões ao MDB, PT e ex-funcionários da Petrobras

A pedido do Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR), a Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (8) a 51ª fase da Operação Lava Jato e cumpriu cinco dos seis mandados de prisão na investigação de propina de R$ 200 milhões ao MDB, PT e ex-funcionários da Petrobras.



Os mandados de prisão são contra três ex-funcionários da Petrobras e três operadores financeiros. Um dos operadores é agente que se apresentava como intermediário dos valores destinados a políticos vinculados ao então PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), hoje MDB. O MPF não divulgou quem seria esse intermediário.



Ainda de acordo com o MPF, as investigações apontaram "pagamento de propina que se estendeu de 2010 até pelo menos o ano de 2012, e superou o montante de US$ 56,5 milhões, equivalentes, atualmente, a aproximadamente R$ 200 milhões". Essas vantagens estavam relacionadas a um contrato, de mais de US$ 825 milhões, firmado em 2010 entre a Petrobras e a construtora Norberto Odebrecht.



A nova fase, chamada Operação Déjà Vu, aconteceu nos Estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo e São Paulo com um efetivo de aproximadamente 80 policiais federais. A Justiça emitiu 23 ordens judiciais, sendo quatro mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão.



As investigações realizadas indicam a repetição de um processo já revelado pela Operação Lava Jato: a obtenção de contratos por parte de grupo empresarial junto à Petrobras, em valores superfaturados, mediante o pagamento de vantagens indevidas à executivos e gerentes da empresa petrolífera.



As investigações também apontam que parte dos recursos pagos indevidamente pelo Grupo Odebrecht para a obtenção do contrato investigado neste momento foram destinados a agentes públicos e partidos políticos.



Os presos serão conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.