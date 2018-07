Planos de saúde não precisam custear fertilizações in vitro, diz STJ

Por unanimidade, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso impetrado por um casal de Barretos (SP), que pedia que seu plano de saúde custeasse as despesas de uma fertilização in vitro.

Na ação, o casal argumentava que a empresa teria, entre suas atribuições, oferecer atendimento nos casos de planejamento familiar. Porém, a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, afirma que a reprodução assistida não faz parte do rol de exigências da Lei dos Planos de Saúde, que define o que planos e seguros privados de assistência à saúde devem oferecer.

"É preciso ter claro que a técnica de fertilização in vitro consiste num procedimento artificial expressamente excluído do plano-referência em assistência à saúde", disse.