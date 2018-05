Planos de saúde ganham 65,6 mil novos usuários em março

Trata-se do quarto mês consecutivo de alta, segundo dados da ANS; operadoras que abriram capital em abril registraram aumento de clientes

O mercado de planos de saúde ganhou 65,6 mil novos beneficiários em março ante fevereiro, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em comparação a março do ano passado, são 128,4 mil usuários a mais.



Trata-se do quarto mês seguido de alta, após um 2017 com oscilação no volume de usuários com convênio médico.



O aumento de beneficiários também foi registrado pelos planos exclusivamente odontológicos. Em março, o país possuia 23,2 milhões de usuários deste tipo de convênio, aumento de 120,56 mil usuários na comparação com o mês anterior e de 1,3 milhão em relação a março de 2017.



São Paulo registrou o maior crescimento em números absolutos: 35,6 mil usuários a mais em março.



A Bradesco Saúde cresceu 0,68% entre os meses de março e fevereiro deste ano. As duas operadoras que abriram capital no mês passado também registraram alta. O número de usuários da NotreDame Intermédica aumentou 3,65% e da Hapvida avançou 0,35%.