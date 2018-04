PGR é contra fechamento de fronteira com Venezuela

"O fluxo migratório continua intenso e o controle pouco mudou. Roraima não tem mais capacidade de absorver tantos estrangeiros. É desproporcional o quantitativo que chega, comparado com o nosso número de habitantes e com as ações do governo federal. São gerados problemas graves na segurança, com aumento da criminalidade, do tráfico de drogas e de armas", disse ao acrescentar que o atendimento aos venezuelanos nos hospitais do estado aumentou mais de 3 mil por cento.

Apesar de reconhecer o aumento do fluxo migratório de venezuelanos nos últimos meses, a PGR destaca que a proteção de refugiados no Brasil é delimitada inicialmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O tratado internacional estabelece que cada pessoa tem o direito de buscar e gozar de asilo em outros países sem sofrer perseguição. Além disso, ainda de acordo com o vice-procurador Luciano Mariz, a interrupção da fronteira violaria vários outros acordos internacionais históricos dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Convenção de Genebra.

"O fechamento da fronteira ofende frontalmente tanto a proteção aos refugiados quanto a política brasileira de migração, resultando no aumento do ingresso irregular e na permanência clandestina desses indivíduos, o que agravaria a situação social na região", escreveu o vice-procurador-geral da República.





"Incogitável"

No mesmo dia em que a governadora protocolou a ação civil no STF, o presidente Michel Temer disse ser "incogitável" qualquer movimentação no sentido de fechar a fronteira do país. Durante sua participação na 8ª Cúpula das Américas, no Peru, Temer avaliou que "isso não é hábito do Brasil".

"Creio que esse pleito não tem muita significação. Isso não é hábito do Brasil, o Brasil não fecharia fronteiras. E espero que o Supremo venha a decidir desta maneira. Fechar porteira é incogitável", disse a jornalistas.



Desde a visita do emedebista ao estado, em 12 de fevereiro deste ano, um Grupo de Trabalho foi criado, sob a coordenação da Casa Civil, para avaliar medidas com vistas a lidar com a presença de venezuelanos na região.



"Muitas das medidas anunciadas já estão sendo tomadas. Recursos, pessoas que vão para lá para dar assistência social, médica", respondeu o presidente.





"Composição amigável"

Nesta terça-feira (17), a ministra Rosa Weber (STF) concedeu o prazo de 30 dias para que a União e o governo de Roraima se manifestem sobre o pedido de fechamento da fronteira. De acordo com a deliberação da ministra, ambas as partes poderão, nesse período, manifestar o interesse de levar o caso à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) "para a tentativa de composição amigável do litígio".



No despacho, Rosa Weber enfatizou "a imprescindibilidade do diálogo e da cooperação institucionais para a solução dos conflitos que envolvem as unidades federativas, sobre os quais a atuação coercitiva do Poder Judiciário deve ser sempre supletiva e parcimoniosa".





Distribuição

Na semana passada, o governo federal iniciou o processo de distribuição de imigrantes venezuelanos concentrados em Roraima por outras unidades da federação. O chamado processo de interiorização foi uma estratégia adotada para proporcionar melhores condições aos imigrantes venezuelanos que querem viver e trabalhar no Brasil. Com esse objetivo, o governo federal, com apoio técnico do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional de Migração (OIM), ligadas à ONU, buscou vagas em abrigos de prefeituras, governos estaduais e na sociedade civil para receber os imigrantes.