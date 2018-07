PF prende 18 pessoas por fraude em seguro concedido a pescadores

Quadrilha concedia benefícios até em cidades não são banhadas por mar ou rio

Nove servidores públicos federais estão na relação de 18 pessoas presas pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (31), quando foi deflagrada a Operação João 21. A ação investiga uma organização criminosa que fraudava a concessão de seguro defeso (concedida a pescadores no período em que pesca é proibida para a preservação de espécies). Estima-se que o prejuízo aos cofres públicos passe de R$ 69 milhões.

Os policiais cumpriram 18 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em Caxias do Sul (RS), Belém (PA); e nas cidades de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Almeirim, no Amapá. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Caxias do Sul.

"Foram realizadas ainda buscas na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, em Macapá, e nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Macapá, Santana e Laranjal do Jari".

Entre os presos, nove servidores públicos do ministério e do Sine. Eles devem responder pelos "crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem superar 40 anos de prisão".

A operação

A João 21 é um desdobramento da Operação Timoneiro, deflagrada em abril deste ano. Na ocasião, um servidor do Ministério do Trabalho, lotado em Caxias do Sul, foi preso sob a acusação de conceder 6.988 benefícios fraudulentos – alguns, para cidades que sequer são banhadas por mar ou rio.

O nome da operação, João 21, faz referência à "passagem bíblica que fala sobre a pesca milagrosa".