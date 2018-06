PF investiga funcionário dos Correios suspeito de desviar cheques

Segundo as investigações, o suspeito se apropriava de folhas de cheques que estavam dentro de objetos postais que deveriam ser entregues aos destinatários

A Polícia Federal do Paraná cumpriu na manhã desta quarta-feira (27), três mandados judiciais contra um funcionário dos Correios em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Dos mandados, dois eram de busca e apreensão e um de suspensão do exercício da função pública.



Segundo as investigações, o suspeito, que é funcionário da estatal, se apropriava de folhas de cheques que estavam dentro de objetos postais que deveriam ser entregues aos destinatários. Os documentos desviados já estavam preenchidos e assinados e foram depositados pelo próprio suspeito em sua conta corrente.



De acordo com a Polícia Federal, o crime acontecia durante o período de trabalho do funcionário, no momento em que deveria entregar os objetos postais com os cheques aos destinatários. Para encobertar a fraude, ele citava que as cartas com os cheques haviam sido extraviadas.



As investigações apontaram para um prejuízo, até o momento, de mais R$ 43 mil. O funcionário foi afastado de suas funções.



A PF ainda informou que a Justiça determinou a apreensão de bens do investigado para ressarcir aos Correios os valores repassados para cobrir os prejuízos das vítimas. Foram aprendidos um veículo, um aparelho celular e R$ 4,5 mil.