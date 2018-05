PF faz operação para reprimir prática de locaute no RS

Administrador de uma grande transportadora estaria ameaçando caminhoneiros para que não fizessem o transporte e que abandonassem os veículos em postos

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (31) a operação Unlocked, no Rio Grande do Sul, para reprimir a atuação de empresários de transporte na promoção de paralisações no âmbito da greve dos caminhoneiros. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão em cidades do Estado.



A realização de greves ou paralisações por empresários, prática conhecida como locaute, é proibida pela legislação. A operação da PF ocorreu a partir de inquérito que investigou a participação de integrantes de transportadoras em bloqueios nas rodovias BR 116, RS 122 e RS 452, na região dos municípios de Bom Princípio, Feliz e Vila Cristina, no Rio Grande do Sul.



A PF apurou que um administrador de uma grande transportadora, cujo nome não foi revelado pela PF, estaria ameaçando caminhoneiros para que não fizessem o transporte e para que abandonassem os veículos em postos. Essas práticas estariam enquadradas nos crimes de atentado contra liberdade ao trabalho e associação criminosa.



Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Vila Real e Caixas do Sul, a cerca de 100 quilômetros da capital, Porto Alegre. Também foi cumprido mandado de prisão na cidade de Xangri-lá, no litoral do Estado.