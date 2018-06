PF faz operação para combater tráfico internacional de drogas

Agentes cumprem 24 mandados em três estados brasileiros

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a operação Duelo com intuito de combater o tráfico internacional de drogas. Ao todo, 90 agentes estão cumprindo 12 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.



A PF visa desarticular três grupos criminosos que, segundo as investigações, atuam no tráfico de drogas, estando vinculados a apreensões de entorpecentes realizadas em diversas regiões do país. Segundo a PF, a droga chegava do Paraguai e era distribuída em diversos Estados do país.



Alguns dos suspeitos envolvidos cumprem pena por outros delitos, em prisão domiciliar ou no sistema carcerário.





Mandados:

Foz do Iguaçu/PR: 5 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão;

Curitiba/PR: 4 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão;

Rio Grande/RS: um mandado de prisão preventiva;

Campinas/SP: um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão;