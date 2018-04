PF faz buscas nos gabinetes do senador Ciro Nogueira e deputado Eduardo da Fonte, ambos do PP

Operação foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF; segundo investigadores, a suspeita é de obstrução de Justiça

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (24), mandado de busca nos gabinetes e também nos apartamentos funcionais do deputado Eduardo da Fonte (PP) e do senador Ciro Nogueira (PP), presidente nacional da legenda. O mandado foi autorizado pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).



As investigações apuram uma suposta tentativa de obstrução de Justiça. De acordo com investigadores, Eduardo da Fonte e Ciro Nogueira são suspeitos de comprar o silêncio de um ex-assessor do senador que vem colaborando com a Justiça. O assessor detalhou que recebia o pagamento em espécie e quem repassava o dinheiro era o ex-deputado Márcio Junqueira.



A PF também cumpriu um mandado de prisão contra o ex-deputado Márcio Junqueira, de Roraima. Ele foi preso em Brasília.



Defesa de Ciro Nogueira

Por meio de nota, a defesa de Ciro Nogueira informou que acompanhou as buscas da PF na casa e no gabinete do senador. De acordo com os advogados, eles desconhecem as razões da determinação judicial.



"É certo que o Senador sempre se colocou à disposição do Poder Judiciário, prestando depoimentos sempre que necessário e, inclusive, já foi alvo de busca e apreensão. Continuará a agir o Senador como o principal interessado no esclarecimento dos fatos", disse o advogado do senador.

Segundo a assessoria do senador, ele está em missão oficial em Bruxelas, na Bélgica, participando de um evento da Organização Mundial do Comércio (OMC) de 24 a 26 de abril.