PF faz busca e apreensão no gabinete da deputada Cristiane Brasil

A Polícia Federal informou que ainda serão expedidas medidas cautelares para impedir que os investigados na Operação frequentem o Ministério do Trabalho e mantenham contato com os demais investigados ou servidores do ministério.



Em nota divulgada à imprensa, a asessoria de Cristiane Brasil informou que que a deputada foi surpreendida pela operação e que espera que os fatos sejam esclarecidos em breve. O texto diz ainda que ela não tem papel nas decisões tomadas pelo Ministério do Trabalho. "Espero que as questões sejam esclarecidas com brevidade, e meu nome, limpo", diz.



*Com informações da Agência Brasil

A Polícia Federal fez busca e apreensão, na manhã desta terça-feira (12) no gabinete da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), investigada por suposta participação em fraudes na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho.A ação, que durou cerca de três horas, faz parte da segunda fase da Operação Registro Espúrio. Os policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília e em outros endereços ligados à deputada no Rio de Janeiro.Os agentes chegaram à Câmara dos Deputados antes das 7h. De acordo com o material apreendido na primeira fase da operação, a PF chegou até a deputada. A primeira fase da ação ocorreu em maio.