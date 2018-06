PF do Paraná incinera 3,5 toneladas de drogas

A Polícia Federal no Paraná destruiu, na manhã desta terça-feira (26), 3,5 toneladas de drogas apreendidas no último ano em Curitiba, região metropolitana e Paranaguá.

O material - 819 quilos de maconha e 2.730 quilos de cocaína, além de medicamentos e anabolizantes contrabandeados – foram foram apreendidos pela PF, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Polícia Militar.

As drogas foram incineradas em um forno especial localizado na região metropolitana de Curitiba. A operação foi acompanhada de um forte esquema de segurança, com participação do grupo especial do Grupo de Pronta Intervenção da PF.