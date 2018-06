PF deflagra operação contra desvio de recursos do Rodoanel

Entre os suspeitos está Laurence Casagrande Lourenço, ex-diretor presidente da Dersa, estatal responsável pelas rodovias do Estado de São Paulo

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (21),a Operação Pedra no Caminho para apurar casos de desvio de dinheiro das obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo. Foram cumpridos 15 mandatos de prisão 51 mandados de busca e apreensão em cidades do Estado de São Paulo e do Espírito Santo.



Segundo estimativa do Ministério Público, houve acréscimo de R$ 600 milhões nos gastos com a obra devido ao aumento dos custos.



Um dos alvos na operação é Laurence Casagrande Lourenço, ex-diretor presidente da Dersa e atual presidente da Cesp (Companhia Energética de São Paulo). Ele atua no governo tucano há 17 anos, e no último ano foi secretário de Transportes e Logística do governo Geraldo Alckmin (PSDB), mas deixou o cargo quando Márcio França (PSB) assumiu o governo.



O inquérito policial foi instaurado depois que um ex-funcionário de uma empresa que atuou nas obras do Rodoanel fez uma denúncia, em 2016, sobre adição de valores ao contrato da obra, com o objetivo de aumentar o valor pago às empreiteiras.



Um dos aditivos contratuais foi a inclusão de valores para a retirada de rochas do terreno, mesmo que o projeto inicial já contemplasse o custo dessa remoção. O sobrepreço ficou em R$ 131 milhões.



Os acusados vão responder pelos crimes de fraude à licitação, estelionato contra o poder público, falsidade ideológica e associação criminosa, conforme as suas participações. Os presos permanecerão na sede da PF em São Paulo.