PF apreende 148 kg de maconha em Foz do Iguaçu

"Ao revistarem a embarcação os policiais constataram que a mesma estava carregada com fardos contendo maconha e mercadorias diversas. Embarcação, mercadorias e entorpecente foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal para as medidas legais cabíveis", declarou o órgão.

A Polícia Federal (PF) apreendeu 148,6 quilos de maconha escondidos em fardos de madeira dentro de uma embarcação, na madrugada desta segunda-feira (30), no Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. A operação da polícia embarcada começou na noite de domingo (29). Além do entorpecente, os agentes também encontraram materiais contrabandeados.Em nota, a PF informou que o policiamento embarcado, durante patrulha nas proximidades da Favela do Jupira, detectou "uma movimentação suspeita de embarcação oriunda do território paraguaio". A Polícia Federal relatou ainda que ao se aproximarem do barco, "seus ocupantes pularam na água, às margens da Ilha Acaray, embrenhando-se na mata existente no local".