PF apreende barras de ouro no valor de R$ 1,3 mi em Roraima

A Polícia Federal apreendeu, na última quinta (29), 12 barras de ouro no valor de cerca de R$ 1,3 milhão. O conteúdo, com peso total de 8,9 kg, estava com um passageiro no aeroporto de Boa Vista, que foi preso em flagrante por crime contra a ordem econômica.O homem, de 41 anos, moradores Parauapebas, no Pará, tentou embarcar com as barras para Brasília, e foi detido, ficando à disposição da Justiça Federal em Roraima.Apesar de ter confessado o crime, o homem não detalhou a procedência das barras de ouro apreendidas na mala.