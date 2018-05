Petroleiros anunciam paralisação na próxima quarta-feira (30)

Grupo pede diminuição dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) anunciaram greve nacional na próxima quarta-feira (30) para baixar os preços do gás de cozinha e dos combustíveis. O grupo pede ainda a saída imediata do presidente da Petrobrás Pedro Parente. A paralisação deve durar 72 horas.



No domingo (27), os petroleiros farão novos atrasos e cortes de rendição nas quatro refinarias e fábricas de fertilizantes que estão em processo de venda pela Petrobrás: Rlam (BA), Abreu e Lima (PE), Repar (PR), Refap (RS), Araucária Nitrogenados (PR) e Fafen (BA).



"O número de importadoras de derivados quadruplicou nos últimos dois anos, desde que Parente adotou preços internacionais, onerando o consumidor brasileiro para garantir o lucro do mercado. Em 2017, o Brasil foi inundado com mais de 200 milhões de barris de combustíveis importados, enquanto as refinarias, por deliberação do governo Temer, estão operando com menos de 70% de sua capacidade. O povo brasileiro não pagará a conta desse desmonte", afirma a FUP, em nota.