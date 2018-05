Petroleiros abrem greve de 72 horas nas refinarias

Mesmo com ordem judicial contrária, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) iniciou na madrugada desta quarta-feira (30) uma greve de 72 horas. Na terça-feira, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) apontou que o movimento era abusivo e estimulou multa de R$ 500 mil por dia aos sindicatos.

A greve, porém, começou nesta madrugada. Em comunicado, a FUP anunciou que os funcionários não entraram para trabalhar em refinarias em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Pernambuco. A greve vai até meia-noite de sexta-feira.

Segundo a FUP, a greve não gera risco de desabastecimento de combustível pelo país. "Os tanques das refinarias estão abarrotados de derivados de petróleo, em função dos protestos dos caminhoneiros. A nossa greve é para defender o Brasil, é para que os brasileiros paguem um preço justo pelo gás de cozinha e pelos combustíveis", afirmou o coordenador geral da FUP, José Maria Range, em comunicado divulgado pela federação.

A greve dos petroleiros tem uma lista de reivindicações extensa: solidariedade aos caminhoneiros, saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente, e redução do preços dos combustíveis e do gás de cozinhas, com a mudança da política de reajuste da Petrobras, entre outras demandas.