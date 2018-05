Petrobras lucra R$ 6,9 bilhões no 1º trimestre

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 6,960 bilhões no primeiro trimestre de 2018, um aumento de 57% em relação ao mesmo período de 2017, impulsionada pela alta dos preços do petróleo e das vendas de ativos, informou a estatal nesta terça-feira (8).





O forte aumento no lucro em janeiro-março é explicado principalmente por um aumento no faturamento, que totalizou R$ 74.460 bilhões (+ 9%), graças ao aumento dos preços internacionais do petróleo: o preço médio do barril aumentou 53%, de US$ 8 no primeiro trimestre de 2017 para US$ 66,8 no primeiro deste ano.Também contribuíram para o resultado positivo a venda de ativos offshore, como a dos campos da Lapa, Iara e Carcará, na bacia de Santos, por R$ 3,223 bilhões.

A Petrobras encerrou 2017 com prejuízo líquido de R$ 446 milhões, em seu quarto ano consecutivo negativo. Esse vermelho foi explicado principalmente pelo pagamento de uma multa de US$ 2,95 bilhões nos Estados Unidos (R$ 11,198 bilhões) para encerrar litígios com credores prejudicados pelo escândalo de corrupção e pela adesão da empresa a programas federais de regularização de dívidas.