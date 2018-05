Petrobras perde R$ 45 bilhões na Bolsa e tem pior dia desde JBS

Ações da estatal caíram 13,71% nesta quinta-feira (24) após empresa anunciar congelamento no preço do diesel, que levará a perdas de R$ 350 milhões

Após a flexibilização da política de preços, as ações da Petrobras recuaram 13,71% nesta quinta-feira (24), a maior queda desde 18 de maio, quando o mercado reagiu ao áudio do dono da JBS que complicava o presidente Temer. Esse tombo fez com que a empresa perdesse, ao todo, em um único pregão R$ 45 bilhões em valor de mercado, de acordo com levantamento da Economática.



A baixa acontece um dia depois da empresa anunciar a redução e congelamento dos preços do diesel nas refinarias. A decisão frustrou o mercado. Na leitura geral, a estatal demorou muito para construir uma imagem de independência e, com a decisão de quarta, esse voto de confiança cai por terra.



Na noite de quarta, a estatal surpreendeu e anunciou uma redução de 10% do preço do diesel com prejuízo de R$ 350 milhões para a empresa. Pedro Parente, presidente da petrolífera, negou ingerência política na decisão. Disse que "foi uma decisão díficil", mas o "gesto de boa vontade" para acalmar os caminhoneiros, que param as estradas do país e levam ao desabastecimento.



Segundo ele, em 15 dias, volta a valer a política de reajustes da empresa, iniciada em 3 de julho de 2017, que repassa para o mercado interno, quase que diariamente, as oscilações nos preços das cotações do barril do petróleo e do dólar. Em meio às altas dos dois itens, a estatal havia reajustado o diesel em 11 vezes no mês de maio, antes da paralisação dos caminhoneiros, que pedem fim dos tributos sobre combustíveis e mudança na política de preços da estatal.



Nesta quinta, Parente falou com analistas para tentar acalmá-los, dizendo que para mudar a política de preços só trocando a diretoria da estatal.