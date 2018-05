Petrobras perde R$ 127,5 bilhões na Bolsa desde início da greve

Concessões do governo a caminhoneiros envolvendo a estatal desagradaram o mercado; também há receio de que o presidente deixe a companhia

As ações da Petrobras fecharam nesta segunda-feira (28) com uma redução de mais de 14%, engatando o oitavo pregão de perdas, levando a estatal a acumular perda de valor de mercado de R$ 127,5 bilhões desde início da greve. Só nesta segunda a perda em Bolsa foi de R$ 40 bilhões.



Os investidores estão ainda receosos de que o acordo firmado entre governo e caminhoneiros para acabar com a greve resulte em prejuízos para a estatal. Também há receio de que o presidente da empresa, Pedro Parente, deixe o cargo. Ele é tido como o principal responsável pela recuperação dos números da empresa nos últimos trimestres.



Como resultado, a empresa caiu do primeiro para o quarto lugar na lista de companhias com maior valor de mercado do Ibovespa, índice de referência da Bolsa brasileira,–atrás da Ambev, Vale e Itaú Unibanco.



A solução desenhada pelo governo para dar fim à greve envolve a estatal e o temor é que ela deixe de ser ressarciada. Pelo novo acordo, anunciado neste domingo (27), o preço do diesel cairá R$ 0,46 na bomba por 60 dias. Esse congelamento do preço custará R$ 9,5 bilhões, que serão bancados pelo governo via Tesouro e corte de gastos do Orçamento deste ano, anunciou nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia.

Além dessa redução, o acordo prevê que os preços do diesel só mudem a cada 30 dias. Para garantir essa estabilidade e não mudar a política de preços da empresa, que prevê repasses da variação da cotação do petróleo e do dólar, o governo anunciou que pagará à estatal a diferença para que ela não reajuste os preços.



Mas essa determinação vai só até o fim do ano. O mercado teme que o próximo governo mude isso.