Pesquisa mostra que 87% dos brasileiros são favoráveis à manifestação

A greve dos caminhoneiros tem apoio da maioria dos brasileiros. Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (30), 87% dos entrevistados aprovam a manifestação. Outros 10% são contrários, 2% se disseram indiferentes e 1% não soube informar.



A pesquisa também perguntou quem é a favor do prosseguimento da greve: 56% acham que o protesto deve continuar, enquanto 42% se dizem favoráveis ao fim da greve.

Sobre a reivindicação dos caminhoneiros, 92% consideram o pleito justo e afirmam que o preço do diesel é muito caro no Brasil. 56% dos ouvidos disseram que o mais prejudicado com a manifestação é o "brasileiro em geral".