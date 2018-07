Partidos gastaram mais de R$7 mi com eventos em 2017

Plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) torna pública as despesas das legendas

Os 35 partidos registrados no país gastaram juntos pelo menos R$7,1 milhões com eventos promocionais ao longo de 2017, ano fora do período eleitoral. O valor das prestações de contas, atualizado em tempo real, é divulgado em sistema de transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O tribunal lançou na última sexta-feira (27) o DivulgaCandContas, que disponibiliza os dados enviados pelas siglas à Justiça Eleitoral. Como todos os gastos ainda não foram inclusos no sistema, não é possível calcular qual legenda teve a maior despesa nesta categoria de gasto.



A nota fiscal mais cara cadastrada no sistema até a noite deste domingo (29) tem o valor de R$139,4 pelo Partido Social Cristão (PSC). Seguido de outro documento de R$130,3 do Solidariedade (SD).



Entre as dez notas mais caras está uma que diz respeito ao diretório nacional do DEM, que gastou R$76,3 mil apenas em uma churrascaria. A maioria dos gastos mais altos, de forma geral, envolvem hotelaria.



É possível notar que os gastos aumentaram a partir de outubro de 2017, com a proximidade do calendário eleitoral de 2018.



Os partidos precisam declarar o uso devido ao uso dos valores do Fundo Partidário e Eleitoral, que possui recursos públicos. O prazo para declaração se iniciou no dia 30 de abril, mas foi prolongado até este domingo (29).