Paralisação deixou até avião de Temer sem combustível para viagens longas

Avião presidencial não tem combustível estocado para viagens de longa distância; Temer deve permanecer em Brasília no final de semana

A paralisação dos caminhoneiros, que causou uma crise de abastecimento em todo o país, afetou até mesmo os voos do presidente da República, Michel Temer. Fontes ouvidas pela Destak confirmaram que não há combustível suficientes armazenado para viagens longas do presidente, caso sejam necessárias.



Temer está em Brasília nesta sexta-feira. Mais cedo, anunciou um decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), permitindo o emprego das Forças Armadas desta sexta-feira (25) até o dia 4 de junho. O decreto é para que o governo consiga garantir o desbloqueio das rodovias, que estão interditadas pela greve dos caminhoneiros há cinco dias.



O avião presidencial é um ACJ319, e foi comprado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os voos são comandados pela Força Aérea Brasília. Além do avião presidencial, a falta de combustível levou a fechamento de aeroportos em todo o país.



Ao menos 11 aeroportos brasileiros estão sem combustível nesta sexta-feira (25). Entre os administrados pela Infraero, o querosene de aviação. Em Brasília, até o começo da noite desta sexta-feira, pelo menos 50 voos já haviam sido cancelados por falta de combustível. Embora o governo tenha anunciado que o desbloqueio das estradas já começou, o abastecimento nos aeroporto ainda não está sendo realizado.