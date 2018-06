Para maioria dos brasileiros, greve trouxe mais prejuízos que benefícios

Pesquisa Datafolha aponta que movimento desagradou 69% dos ouvidos

Para 69% dos brasileiros, a greve dos caminhoneiros trouxe mais prejuízos do que benefícios. Os dados foram apontados pela pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (11) pelo jornal Folha de S.Paulo.



Outros 20% acreditam que os atos trouxeram mais benefícios ao país, 8% responderam que a greve não trouxe "nem prejuízos e nem benefícios", e 3% não souberam ou não quiseram responder.



A pesquisa também mostra que a maioria dos brasileiros quer controle de preços do gás de cozinha e do combustível, mesmo que isso resulte em prejuízo à Petrobras. 68% dos entrevistados se manifestou contra à atual política diária de reajuste de combustíveis, que atrela os valores à variação internacional do barril de petróleo e à cotação do dólar.



A pesquisa do Datafolha ouviu 2.824 pessoas em 174 municípios do Brasil nos dias 6 e 7 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.