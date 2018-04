Pane em radar no Rio provoca atrasos de voos

Falha no sistema de visualização atinge os aeroportos da capital fluminense; consultor diz que problema pode afetar viagens de São Paulo, Brasília e BH

A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo (Abear) informou que atrasos e cancelamentos em alguns voos da malha doméstica nesta quinta-feira (5) foram provocados por uma falha no sistema de visualização do radar que abrange o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e o Aeroporto Santos Dumont.



O sistema é gerido pela Aeronáutica e atende a todas as companhias aéreas, nacionais e estrangeiras, disse a Abear. Segundo a entidade, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) informou que o problema foi solucionado por volta das 11h.



O consultor técnico da Abear, Paulo Roberto Alonso, disse que o problema não impacta a segurança da aviação, mas pode gerar atrasos e cancelamento em aeroportos de outros locais, como São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.



"É possível que os desdobramentos, em efeito cascata, perdurem durante a tarde. Isso ocorre, por exemplo, porque um voo que decolou bastante atrasado do Rio para São Paulo em razão do problema, ainda decola de São Paulo com algum atraso depois para Belo Horizonte e dali para Brasília, e assim por diante. Esse atraso inicial vai sendo compensado em rota, ao longo do dia. Mas é possível que alguns efeitos ainda sejam sentidos longe do Rio de Janeiro, e bem depois do fato causador. É uma característica da interligação da malha aérea", disse Alonso.



A Abear recomenda aos passageiros com viagem marcada ao longo deste quinta consultar o status do voo nos sites das companhias aéreas para obterem informações atualizadas. Em caso de dúvidas, também é possível acessar os serviços de atendimento telefônico das empresas.