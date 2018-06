País tem 16 capitais em alerta para surto de dengue, zika e chicungunha

Entre as cidades estão: Brasília, Recife, Rio de Janeiro e Goiânia; apenas três capitais tiveram índice satisfatório

Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que mais de dois mil municípios brasileiros estão em alerta para um possível surto de dengue, zika e chicungunha. Entre as regiões, estão 16 capitais brasileiras.



As chances de surto foram destaque nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Velho, Palmas, Maceió, Salvador, Teresina, Recife, Brasília, Vitória, São Luís, Belém, Macapá, Manaus, Natal e Goiânia. O levantamento mostrou que apenas três capitais estão com índice satisfatório: São Paulo, João Pessoa e Aracaju.



Duas capitais seguem em risco, como Cuiabá e Rio Branco. As capitais Boa Vista, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e Campo Grande não enviaram informações ao Ministério da Saúde.



De acordo com o governo federal, esse levantamento serve como um alerta para a necessidade de intensificar as ações de combate ao mosquito. "Com base nas informações coletadas, o gestor pode identificar os bairros onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito, bem como o tipo de criadouro predominante. O objetivo é que, com a realização do levantamento, os municípios tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações de combate e controle do mosquito", argumentou o Ministério da Saúde, em nota.



Até o mês de abril, haviam sido notificados 101.863 casos de dengue e 40 mortes em todo o país. Ocorreram ainda 29.675 adoecimentos por chicungunha e quatro óbitos. A zika infectou 2.985 pessoas, sendo que uma morreu.