SUS vai usar aplicativo de celular para notificar pacientes sobre consultas

Sistema permitirá registro e pesquisa de histórico dos pacientes nas unidades de saúde

Uma nova versão do sistema e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) será disponibilizada aos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) em breve, anunciou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (18). Com isso, os pacientes passarão a receber notificações de consultas agendadas em unidades básicas de saúde por um aplicativo de celular.

Segundo o ministério, o app também permite registrar o histórico do paciente, como as vacinas aplicadas, no prontuário eletrônico. Essas informações poderão ser acessadas em todos os serviços do SUS que estejam informatizados.

"Os dados são coletados de forma individualizada podendo ser identificados com o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do cidadão por meio do e-SUS AB", informou o ministério.

A orientação do governo federal é que municípios que utilizam o Prontuário Eletrônico do Cidadão ou a coleta de dados simplificada usem a versão mais recente do sistema, garantindo a qualidade na transmissão de dados coletados. A atualização está disponível no site do Departamento de Atenção Básica.