Organização criminosa faturou R$13,6 mi com fraude no INSS

A Polícia Federal cumpre mandados judiciais no Maranhão e no Ceará; pelo menos 127 benefícios foram pagos ilegalmente

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (13) mais uma fase da Operação Hefesto, que apura fraudes em benefícios da Previdência Social, que chegam a R$13,6 milhões. A equipe cumpre mandados judiciais em São Luís e São José do Ribamar, no Maranhão; e Fortaleza e Caucaia, no Ceará.



As investigações apontam que a organização criminosa inseria informações falsas no sistema de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Desta forma, era possível justificar benefícios como auxílio doença e aposentadoria por invalidez.



A Justiça determinou a suspensão do pagamento de 37 benefícios. Toda a investigação já identificou pelo menos 127 pagamentos ilegais.



A Polícia Federal prendeu preventivamente duas pessoas e realizou 15 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos do esquema estão empresas de assistência social, contabilidade e advocacia.