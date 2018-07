Orçamento de 2019 é aprovado e derruba proibição de reajuste salarial

Texto-base previa proibição de reajuste para servidores públicos e o corte de 10% das despesas administrativas, mas dispositivos foram retirados

O Congresso aprovou, na madrugada desta quinta-feira (12), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o ano de 2019. Com a aprovação foi derrubada a proibição de reajuste salarial para servidores públicos no próximo ano.



O texto-base também previa a proibição à criação de cargos públicos, que também foi derrubada. O documento segue agora para aprovação do presidente Michel Temer.



A proibição de reajuste salarial estava prevista no texto-base, segundo parecer do relator da LDO, senador Dalírio Beber (PSDB-SC).



Durante o debate de quarta-feira (12), quando o parecer inicial foi aprovado, o relator também fez outras concessões ao texto original, como reduzir o corte nas despesas administrativas de 10% para 5%. Na madrugada, os deputados tiraram qualquer redução nos gastos.



O texto da LDO prevê ainda a redução de 10% dos benefícios fiscais, no próximo ano. Atualmente, esses benefícios correspondem a 4% do PIB (Produto Interno Bruto), somando cerca de R$ 300 bilhões.



O texto aprovado manteve a meta de déficit primário em R$ 132 bilhões, o equivalente a 1,75% do PIB, para União, estados, municípios e estatais. Desse total, a União terá meta de déficit de R$ 139 bilhões; as estatais federais (desconsiderando os grupos Petrobras e Eletrobras), déficit de R$ 3,5 bilhões.



A conclusão da votação permite que deputados e senadores estejam liberados para o recesso parlamentar, que vai de 18 julho até 1º de agosto.



*Com informações da Agência Brasil.