Operação contra trabalho escravo resgata 87 pessoas em Alagoas

Adolescentes e idosos eram submetidos a situações de violação de direitos

O Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, do Ministério do Trabalho, resgatou 87 pessoas em situação de trabalho irregular em duas fazendas na região de Arapiraca, em Alagoas. É o maior número em flagrante registrado desde 2012. A operação foi realizada nesta semana.



Segundo informações do Ministério do Trabalho, haviam 13 trabalhadores menores de idadr, além de idosos. Eles realizavam atividades manuais como raspar a casca de mandioca utilizando facas. Eram submetidos a jornada excessiva em local insalubre, com falta de água e banheiro. Alguns deles, começavam o trabalho por volta da meia noite e terminavam entre 18h e 19h.



Ainda de acordo com a investigação as máquinas que haviam no local apresentavam risco. O local acumulava pó de moagem e apresentava calor excessivo. A ação ainda precisa ser finalizada para ser confirmado situação de trabalho escravo, mas as violações aos direitos já são consideradas.



A operação foi realizada junto à Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União (DPU).