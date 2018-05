Operação contra pedofilia prende 100 pessoas no país

Mandados de busca e apreensão acontecem em 24 estados e em Brasília

Pelo menos 100 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (17) em operação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública contra pedofilia.



Mais de dois mil policiais civis de 24 estados e de Brasília cumprem 578 mandados de busca e apreensão na chamada operação Luz na Infância 2.



Os suspeitos foram presos em flagrante, após fiscalização em arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes.



De acordo com o ministério, os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública por meio de material obtido em ambientes virtuais. O material representa "indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva".