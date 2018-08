Oito suspeitos de ataques no Ceará são presos

Onda de violência começou em 27 de julho, como represália a morte de três criminosos

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que já são oito o número de pessoas presas por suspeita de participação nos ataques a ônibus e prédios públicos de Fortaleza e Região Metropolitana desde a última sexta-feira (27).

Quatro foram capturadas pela Polícia Militar no município de Caucaia e uma no bairro Tancredo Neves, na capital. Nas ações, foram apreendidos combustíveis, munições, drogas e uma arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, quatro deles teriam envolvimento na tentativa de incêndio contra um ônibus no domingo (29) e nos disparos de arma de fogo efetuados em frente a uma secretaria estadual, em Caucaia.

Entre os presos, um homem de 22 anos encontrado na residência da família com um tiro na perna. Segundo a Polícia Militar, ele confessou participação nos delitos e disse ter sido atingido por um dos comparsas. Enterrado no pátio da propriedade, um revólver calibre 38 com seis munições. Também foram recolhidas no local16 pedras de crack e três trouxinhas de maconha.

Após serem capturados, os presos foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia. Segundo a Secretaria da Segurança, os quatro são integrantes de uma organização criminosa. A polícia procura demais integrantes do grupo.

O quinto preso é um homem de 29 sem antecedentes criminais. Ele teria confessado participação no incêndio de um ônibus, no dia 27, no bairro Sapiranga. EM sua casa, havia 12 munições de calibres variados, 18 trouxinhas de maconha, 12 pedras de crack, 10 pinos de cocaína e um tubo contendo cerca de 17 gramas de crack, além de dinheiro. Em outra residência próxima dali foram apreendidos dois galões de gasolina.

Represália

Desde o dia 27, 17 ônibus foram destruídos e dezenas de atentados a prédios públicos foram contabilizados. Os ataques, segundo as autoridades locais, seriam represália de uma facção criminosa pela morte de três ladrões de bancos, durante uma operação policial realizada na última quinta-feira (26), em Amontada, a 170 km de Fortaleza.