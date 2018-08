Oito menores brasileiros estão em abrigos nos EUA

Adolescentes entraram ilegalmente no país sem a companhia de responsáveis

O Ministério das Relações Exteriores conseguiu reunir 50 crianças brasileiras às suas famílias, como sanção do governo norte-americano contra imigrantes ilegais. Porém, ainda há oito adolescentes em abrigos.

De acordo com o ministério, os adolescentes estão em abrigados nos Estados de Nova York, Illinois, no Texas e no Arizona. Eles podem ser enquadrados na lei de migração, e não na de tolerância zero - que provocou a separação das famílias de imigrantes.

Isso porque, perto da maioridade, muitos adolescentes, tentam entrar sozinhos nos Estados Unidos, ou com parentes que não são seus responsáveis legais. O Ministério das Relações Exteriores concentra esforços na tentativa de que não sejam extraditados.

Pelas leis norte-americanas, a tentativa de entrada ilegal no país é um delito. Diante disso, as autoridades recomendam que os viajantes verifiquem as exigências de entrada e permanência em outro país.