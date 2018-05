Oito aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível

Dos 300 voos programados até às 8 h nos aeroportos administrados pela Infraero, 13 tinham sido cancelados e 45 atrasaram

Dos 54 aeroportos administrados pela Infraero no país, oito estão sem combustível nesta segunda-feira (28). De acordo com a estatal, à meia noite de domingo (27) o desabastecimento atingias os seguintes aeroportos:



- São José dos Campos (SP)

- Uberlândia (MG)

- Ilhéus (BA)

- Campina Grande (PB)

-Juazeiro do Norte (CE)

- Aracaju (SE)

- João Pessoa (PB)

- Teresina (PI)



Por meio de nota, a Infraero disse que está em contato com órgãos públicos "para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa". A administradora recomenda que os passageiros procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos.