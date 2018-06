OIT analisa possíveis violações na reforma trabalhista

Ministro do Trabalho acusa organização de fazer ‘jogo político’

As mudanças da legislação trabalhista brasileira entraram na pauta das discussões da Organização Internacional do Trabalho (OIT), nesta terça-feira (5). Desde a semana passada, o país consta da lista de nações acusadas de descumprir normas internacionais de proteção aos trabalhadores.

O ministro do Trabalho, Helton Yomura, participou da reunião da Comissão de Normas da 107ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. Ele fez duras críticas a OIT e ao trabalho da Comissão de Peritos, acusando-os de fazer jogo político "que não deveria ter lugar nesta organização e depõe contra a qualidade do sistema de supervisão normativa cujo fortalecimento sempre defendemos", disse. E acrescentou:

"Somos um dos Estados mais expostos à supervisão normativa da organização. Nosso empenho no contexto dos mecanismos de controle da OIT é exemplar", disse.

O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Ronaldo Fleury, acompanhou os debates e lamentou a manifestação do ministro.

"Como representantes de instituição que tem por missão a promoção dos direitos fundamentais no mundo do trabalho, defendemos que os mecanismos de supervisão de normas internacionais devem ser respeitados, independente das circunstâncias", afirmou Fleury.

O representante internacional dos trabalhadores, Marc Leemans, também criticou a posição do governo brasileiro. Já o representante internacional dos empregadores, Sonia Regenborgen, defendeu a necessidade de ampliar o prazo de análise dos impactos da reforma trabalhista no Brasil. Nove países apoiaram o governo brasileiro, entre eles, a Rússia, o Paraguai e a China.

No começo do ano, o Comitê de Peritos da OIT pediu ao governo brasileiro a revisão dos pontos da reforma trabalhista que permitem a prevalência de negociações coletivas sobre a lei. O entendimento é que essas medidas violam a Convenção nº 98, sobre direito de sindicalização e de negociação coletiva, ratificada pelo Brasil.Também foram questionadas a possibilidade de contratos individuais de trabalho promoverem condições menos favoráveis do que o previsto na lei.

As conclusões da comissão sobre o caso devem ser divulgadas na próxima quinta-feira (7).