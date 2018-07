Obras paradas no país já custaram R$10,7 bilhões, aponta CNI

A área de saneamento básico lidera o ranking de projetos mal executados

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que há 2.796 obras paralisadas em todo o país. Os projetos não conclusos já custaram cerca de R$10,7 bilhões aos cofres públicos.





A pesquisa consta no estudo Grandes obras paradas: como enfrentar o problema, que utiliza dados do Ministério do Planejamento. Entre as categorias de obras, a área de saneamento básico lidera o ranking de empreendimentos mal executados - são 447 ao total. A pesquisa também analisou as obras de rodovias (30), aeroportos (16), mobilidade urbana (8), portos (6), ferrovias (5) e hidrovias (5).



Na área de educação, há 1362 obras paradas, sendo 696 com menos da metade das etapas de construção concluídas. Entre os projetos estão creches, pré-escolas e quadras esportivas.



Na área de Saúde, o estudo mapeou 156 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) inconclusos. Do total, a maioria (59) ficou travada já na última etapa, entre 75% e 100% de construção.



Os principais problemas apontados como causa da má execução é o investimento financeiro insuficiente e a falha na contratação ou elaboração do projeto. No estudo, a CNI recomenda maior análise de relevância da obra e aprimoramento na capacitação das equipes responsáveis pelo planejamento do empreendimento e sistemas de controle.