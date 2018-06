OAB quer derrubar cobrança por bagagens despachada em voos nacionais

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entrou com pedido de liminar, na Justiça Federal do Ceará, para acabar com a cobrança de taxa extra de bagagens pelas companhias aéreas. O recurso foi motivado pelo recente reajuste da tarifa feito pelas empresas Azul e Gol.

A OAB tenta derrubar a cobrança desde que foi anunciada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O presidente nacional da enjtidade, Cláudio Lamachia, avalia que os consumidores têm sido lesados desde que a medida foi posta em prática, no ano passado.

A Justiça Federal chegou a suspender a cobrança, mas a decisão liminar foi derrubada após 30 dias. A OAB quer que uma nova liminar seja concedida enquanto não é julgado o mérito final da ação.