OAB e entidades protestam contra cobrança de bagagem

Instituições também fazem blitzes em aeroportos nas capitais do país

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e outras instituições de defesa do consumidor, como o Ministério Público do Consumidor e a Associação Brasileira de Procons, fazem ato nesta sexta-feira (27) contra a cobrança por despacho de bagagem por companhias aéreas.



Para as organizações, a exigência do valor adicional é uma prática ilegal. As instituições também realizam blitzes em aeroportos nas capitais dos 26 estados do país e do Distrito Federal para esclarecer passageiros sobre violações de direitos cometidas na cobrança da bagagem.



As entidades ainda fiscalizam como as companhias aéreas estão se comportando em casos como atendimento prioritário, cobranças adicionais e alterações contratuais.



Pagamento por bagagem



O pagamento pelo despacho de malas foi aprovado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em dezembro de 2016 e entrou em vigor em junho de 2017.



A alegação das companhias aéreas era de que a alteração traria uma redução nos preços das passagens. Entretanto, foi registrado no primeiro semestre deste ano um aumento de 7,9% no valor dos bilhetes aéreos.



*Com informações da Agência Brasil