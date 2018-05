OAB define nova data para aplicação da 2ª fase do exame da ordem

Prova deveria ter sido aplicada no último final de semana, porém foi adiada devido a greve nacional dos caminhoneiros

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta segunda-feira (28) uma nova data para aplicação das provas da 2ª fase do exame da entidade. Agora, os testes serão aplicados no dia 10 de junho de 2018, em todos os polos de aplicação no país.



O exame da ordem deveria ter acontecido no último domingo (27), porém foi adiado por causa da greve nacional dos caminhoneiros. De acordo com a OAB, a paralisação tirou todas as condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional.



O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil é uma avaliação a que se submetem, por força de lei, os bacharéis em Direito no Brasil. Na prova, os alunos demonstram que possuem capacitação, conhecimentos e práticas necessários ao exercício da advocacia. Este exame é organizado pela própria Ordem dos Advogados do Brasil.