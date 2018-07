'O sonho de consumo do PMDB é ter um candidato', diz Renan Calheiros

O senador falou com os jornalistas após visita ao ex-presidente Lula; ele afirmou que se nega a apoiar Meirelles como candidato

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou nesta terça-feira (17) que a pré-candidatura de Henrique Meirelles à Presidência da República não "agrega" ao partido. Criticando a indicação, ele afirmou que a legenda não possui um candidato.



"O sonho de consumo do PMDB é ter um candidato competitivo que agregue nos estados, [alguém] que vai somar", afirmou. O comentário foram foi feito após o político participar de visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva feita por comitiva da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.



Para Renan, Meirelles não faz o perfil do partido. "O Meirelles não é originário do PMDB, ele é originário da JBS. É um candidato do sistema financeiro e o PMDB é um partido plural, diverso, que ao longo da história do Brasil tem cumprido um papel fundamental", disse o ex-presidente do Senado.



O político defendeu o nome de Renan Filho, governador de Alagoas, afirmando que Meirelles é um nome inaceitável. "Não dá para aceitar essa importação. Nós não somos um centro de inceminação in vitro. O PMDB é um país que quer se recontruir, se reinventar", disse.



Ao ser questionado por jornalista sobre o nome de Lula, ele afirmou: "eu apoio a candidatura de Lula". Na última semana, ele gravou um vídeo afirmando que a prisão do ex-presidente foi injusta.