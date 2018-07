Número de vasectomias na rede pública sobe 20% em três anos

Simplicidade do procedimento atrai homens casados e com filhos na faixa dos 30 anos

O IBGE projeta que, até 2060, a taxa de fecundidade da população brasileira cairá dos atuais 1,77 filhos por mulher para 1,66. Se a previsão está correta, só o futuro dirá, mas a expectativa parece estar de acordo com números do Ministério da Saúde que mostram tendência de alta no planejamento familiar, pelo número de laqueaduras e vasectomias.

Enquanto os procedimentos de ligadura de trompas se mantiveram estáveis nos últimos três anos, a quantidade de vasectomias realizadas via Sistema Único de Saúde (SUS) cresceu 20% de 2015 a 2017. Enquanto em 2015 foram 38.812, em 2016 subiu para 40.077 e em 2017 foram 45.195.

Conforme o médico urologista Rafael Buta, que atua na rede privada em Brasília, o crescimento do protagonismo masculino no planejamento familiar é evidente, especialmente entre homens na faixa dos 30-35 anos, casados e com filhos. O especialista atribui o fato à queda no preconceito e ao aumento da informação sobre esse método contraceptivo, considerado mais eficaz que a pílula e o preservativo e menos invasivo que a laqueadura para evitar a gravidez.

"Hoje, a maioria sabe que é um procedimento simples, feito em ambulatório, com anestesia local e que não exige internação. O paciente vai embora no mesmo dia, e as complicações são extremamente raras", justifica o médico, acrescentando que a possibilidade de reverter a vasectomia é outro atrativo ao método.

O administrador Ivo Cassol Jr, 42 anos, fez vasectomia um ano após o nascimento da segunda filha, Bibiana, há 10 anos. E diz que não se arrepende.

"Todos os outros métodos anticoncepcionais são um problema, a laqueadura é invasiva, a pílula é hormônio puro, preservativo é um risco, além de ser chato de usar. Tem que sair da cama no meio da noite, no frio pra procurar camisinha. A vasectomia é o método mais simples, mais tranquilo e a mais fácil de todos. Dá tranquilidade para todo mundo."

O procedimento

A vasectomia é uma intervenção cirúrgica muito rápida, geralmente leva em torno de 20 minutos, e é feita por um urologista no próprio consultório médico.

O médico corta no escroto os canais deferentes que conduzem os espermatozoides dos testículos até o pênis. Dessa maneira, os eles não são liberados durante a ejaculação e o óvulo não é fecundado.

Geralmente, os médicos recomendam o uso de outros métodos anticonceptivos por, pelo menos, um mês após a vasectomia.

Regras

A Lei sobre o Planejamento Familiar, que regula o artigo da Constituição que trata do tema, estabelece que a esterilização, tanto para homens quanto para mulheres, é facultada para mulheres maiores de 25 anos de idade ou com dois filhos vivos. Se o paciente for casado, o procedimento necessitará da autorização por escrito do cônjuge.

A legislação ainda determina que desde a primeira consulta ao médico até o procedimento cirúrgico, haja um intervalo mínimo de 60 dias.

"É um cuidado para evitar a esterilização precoce ou irrefletida. Nesse período, após aconselhamento e esclarecimento médico, o paciente pode pensar e até mudar de ideia", diz o médico da família Edegar Veiga Lopes.