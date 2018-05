Número de aeroportos da Infraero sem combustível volta a crescer e chega a dez

Na manhã desta segunda-feira (28) eram oito terminais; a empresa está providenciando meios para abastecer as unidades

Entre os 54 aeroportos administrados pela Infraero no país, dez estão sem combustível na tarde desta segunda-feira (28). Pela manhã, eram oito terminais. Passam por desabastecimento os seguintes aeroportos:



São José dos Campos (SP)

Uberlândia (MG)

Campina Grande (PB)

Juazeiro do Norte (CE)

Aracaju (SE)

Foz do Iguaçu (PR)

Teresina (PI)

Paulo Afonso (BA)

Palmas (TO)

Pampulha (MG)





Em nota, a Infraero disse que está em contato com órgãos públicos "para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa". A administradora recomenda que os passageiros procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos.



Dos 300 voos programados até às 8h nos aeroportos administrados pela Infraero, 13 (4,3%) tinham sido cancelados e 45 (15%) estavam com atraso.