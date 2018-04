Novos cursos de medicina poderão ser criados só após 2023

Aumento de vagas nas Instituições que já disponibilizam a faculdade também está suspenso

O Ministério da Educação anunciou nesta quinta-feira (5) que deixará de criar cursos de medicina pelos próximos cinco anos. O aumento de vagas nas Instituições que já disponibilizam a faculdade, sejam elas públicas ou privadas, também está suspenso.

O governo federal justifica que a medida é necessária para preservar a qualidade do ensino no país. "Nós teremos uma parada e, respeitando aquilo que vai ser planejado e deliberado por um grupo de trabalho, enxergaremos um horizonte para que a formação médica no Brasil passe por uma avaliação completa e uma adequação, tendo em vista a necessidade da população brasileira de um lado e o zelo pela formação médica do outro", afirma o Ministro da Educação, Mendonça Filho.

Nos últimos 15 anos, foram criados mais de 178 novos cursos de medicina no país e, de 2013 até o ano passado, foram criadas 12 mil vagas por ano. Para reorientar a formação médica, será criado um grupo de trabalho com a cooperação do Conselho Federal de Medicina (CFM) e de associações médicas nacionais.

"O grupo fará uma análise de todo o setor de educação médica e do currículo atual dos cursos de medicina. Com o uso de novas tecnologias mais recentes, é preciso realinhar o campo da prática com o currículo que é dado nos cursos de medicina. Isso tudo precisa ser revisto", afirma o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Henrique Sartori.

Nos casos das universidades estaduais, a regulação dos cursos é feita pelos Conselhos Estaduais de Educação, que têm autonomia. No entanto, elas estão subordinadas ao comando-geral definido a partir de uma portaria adicional assinada hoje por Mendonça Filho.