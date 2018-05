Nove aeroportos estão sem combustível, comunica Infraero

Para cumprir viagens, as aeronaves fazem pousos em unidades que ainda podem abastecer

Comunicado divulgado pela Infraero às 15h20 desta segunda-feira (28) contabiliza nove aeroportos adminstrados pela empresa que estão sem combustível no país. O desabastecimento é causado pela greve dos caminhoneiros que já chega ao sétimo dia.



De acordo com a nota, o combustível acabou nas unidades de São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Joinville (SC) e João Pessoa (PB).



A infraero informa que os aeroportos seguem em funcionamento. "Os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo", afirma.



As aeronaves pousam em unidades que ainda tem o fornecimento para seguir viagem. "A empresa alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível nos terminais de origem e destino", informa.



No aeroporto de Brasília, que é administrado pela Inframérica, a estimativa é de que o combustível acabe ainda neste domingo.