Nove aeroportos ainda estão sem combustível

Levantamento da Infraero aponta os locais onde ainda falta combustível neste novo dia de greve dos caminhoneiros

Nove aeroportos do país ainda estão sem combustível neste nono dia de greve dos caminhoneiros pelo país. Levantamento divulgado pela Infraero, que administra os aeroportos, mostra os locais onde falta combustível até às 15h desta quarta-feira. São eles:





São José dos Campos/SP

Uberlândia/MG

Campina Grande/PB

Juazeiro do Norte/CE

Palmas/TO

Imperatriz/MA

Londrina/PR

Montes Claros/MG

Brigadeiro Protásio (não é o Aeroporto Internacional de Belém)



De acordo com a Infraero, os aeroportos estão abertos para pousos, mas as decolagens nestes locais só pode ser feita caso a aeronave tenha combustível armazenado para a próxima etapa.



Hoje, o ministro de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, afirmou que mais da metade do abastecimento de combustível no país já está normalizado. Hoje a greve dos caminhoneiros completa 10 dias, e ainda há pontos de concentração nas estradas que impedem a normalização completa do abastecimento.