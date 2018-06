Nordeste e Centro-Oeste retrocedem 8 anos na oferta de ensino profissionalizante no EJA

Dado conta no relatório do INEP sobre o andamento das 20 metas do Plano Nacional da Educação

Relatório divulgado nesta quinta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontou que o país se distanciou da meta estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE) para oferta de vagas profissionalizantes no programa Educação de Jovens e Adultos (EJA). As maiores quedas das matrículas neste seguimento se concentram na região Nordeste e Centro-Oeste, onde o índice voltou ao patamar de 2010.



O PNE foi implementado em 2014 e estabelece as diretrizes de políticas públicas educacionais com 20 metas a serem atingidas até 2024. Desde a vigência, houve recuo em todas as regiões do país no item de número 10, que impõe a oferta de no mínimo 25% das matrículas da EJA com vinculação à educação profissional. Em 2015 o percentual foi de 3%. Já em 2017, caiu para 1,5%. Para atingir a meta, a oferta precisaria crescer pelo menos 3,4 pontos percentuais ao ano.



A região Nordeste apresentou a maior queda do país, com -1,9% matrículas no seguimento. Em seguida está o Centro-Oeste, com -1,7%. No Nordeste, a redução também foi de -1,7%, mas considerada menos grave por ainda oferecer mais matrículas que o Centro-Oeste (caindo respectivamente, de 2,5% para 0,8% contra 2,3% para 1,2%). Na região no Sudeste a diminuição foi de 0,9%; no Sul 0,5%.



A oferta é gerida de forma descentralizada, com responsabilidade dos governos estaduais e municipais. As matrículas profissionalizantes são menores de 0,3% nos estados de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Rondônia.



A segunda meta sobre educação profissional é a de número 11. Ela visa triplicar as matrículas de ensino técnico de nível médio, com expansão de pelo menos 50% no setor público. Contudo, em quatro anos, o avanço foi de apenas 11,8%.



Lentidão

Entre as 20 metas, o governo conseguiu cumprir apenas uma. Trata-se da de número 13, que estabelece o mínimo de 75% dos professores de educação básica com mestrado e 35% com doutorado. A situação é de 77,5% e 39,8% respectivamente.



Para a coordenadora de projetos da organização Todos pela Educação, Vanessa Souto, o governo precisa estabelecer ações transversais mais efetivas, com atenção à educação básica. "Se tiver políticas de qualidade na primeira infância, isso pode ajudar muito nas demais etapas da educação básica, no ensino fundamental, médio e posteriormente o adolescente decidir qual será o seu projeto de vida", afirmou.



O acesso à educação infantil está longe do ideal. A Meta 1 do PNE previa a universalização, até 2016, da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, além da ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma para atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até 2024. Contudo, em 2016, faltava a inclusão de 8,5% das crianças entre 4 e 5 anos nas escolas. Quanto às creches, até 2016 apenas 32% das crianças conseguiram uma vaga.



Souto destaca ainda a questão a alfabetização. "É extremamente importante que gente olhe e pense em políticas para melhorar essa questão da alfabetização por que sem os alunos estarem alfabetizados eles não conseguem passar para as outras etapas e isso acaba gerando outros problemas como abandono, repetência", destaca.



A meta 5 do PNE estabelece alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Contudo, os indicadores que analisam o índice apontam que 50% dos alunos apresentam desempenho regular nesta fase.